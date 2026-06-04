吉田寛さん「東京大学ゲーム研究室」と紙が貼られたドアを開けると、本が並ぶ中、「ファミリーコンピュータ」など懐かしいゲーム機が。ゲームでプレーヤーはどんな世界をどう経験するのか、が研究テーマだ。「ゲームを知ることは人間を知ることです」と語る。「スペースインベーダー」「テトリス」「ドラゴンクエスト」「ポケモンＧＯ」……。本書では１２の有名ゲームを取り上げ、その発想や技術、文化や社会に与えた影響など