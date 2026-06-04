©GettyImages先日、英語文学最高峰の賞、国際ブッカー賞が発表された。受賞作は楊双子作、Lin King英訳のTaiwan Travelogue。日本でも2023年に『台湾漫遊鉄道のふたり』として三浦裕子訳で中央公論新社から翻訳出版され、日本翻訳大賞を受賞しており、日本では新刊ではないが、この国際的に人気を博す小説について改めて紹介しよう。同作は2021年には台湾で金鼎奨（Golden Tripod Award）を、2024年には全米図書賞翻訳部