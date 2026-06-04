◆米大リーグフィリーズ３―２パドレス（３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が本拠のパドレス戦に先発し７回２死からメリルに左前適時打を許し４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点が歴代５位の５０回２／３でストップした。しかし、後続を断って７回を４安打１失点で７勝目（２敗）、防御率は１・４６をキープしている。６回まで２安