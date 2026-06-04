歌手・ちゃんみなが４日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス姿に話題が集まっている。ちゃんみなは韓国・ソウルで行われたシャネルのショーに招待されたことを明かし、白黒のタイトなノースリーブのドレス姿を披露。左腕にチラリと日本と韓国の国旗を半分ずつ組み合わせたタトゥーがのぞくショットもアップした。この投稿には「可愛いし、かっこいい！！」「１児の母には見えないほど美しい」「世界一似合ってる」「本