◆米マイナーリーグメンフィス１８―４ルイビル（３日、米テネシー州メンフィス＝オートゾーンパーク）両足のかかとの手術で負傷者リスト（ＩＬ）入りしているカージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２８）が３日（日本時間４日）、リハビリ出場で３Ａメンフィスの一員として「１番・左翼」でフル出場。先頭打者本塁打を含む５打数２安打４打点をマークした。米大リーグ公式サイトは５日（日本時間６日）のレッズ戦にも復帰出場