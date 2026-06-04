咸陽市渭城区の瓦劉墓地で発掘した後漢紀年墓「Ｍ２１０５」号墓出土の朱書陶瓶。（咸陽＝新華社配信）【新華社西安6月4日】中国陝西省考古研究院は3日、同省咸陽市で発掘した後漢時代の墓群に紀年墓（造営年代が分かる墓）が4基含まれていたと明らかにした。漢代の民間信仰や葬送制度、家族・社会形態などを実証する資料になるという。同研究院は2020年6月から22年10月、西安咸陽国際空港の第3期拡張工事に伴う発掘調査で4093