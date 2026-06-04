中野相続手続センターの代表司法書士・鈴木敏弘さん 弁護士、税理士、司法書士などの専門家のなかで、相続においては誰にどのタイミングで頼ればよいのでしょうか。これまで都内を中心に相続・遺言手続きに特化して実務に携わってきた「中野相続手続センター（東京都中野区）」の代表司法書士・鈴木敏弘さんに、司法書士に手続きを依頼するメリットや、後悔しない専門家選びのコツを伺いました。 相続の専門家探し