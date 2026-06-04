【ニューヨーク＝木瀬武】実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸは３日、６月に予定する新規株式公開（ＩＰＯ）で７５０億ドル（約１２兆円）を調達すると発表した。ＩＰＯの調達額としては過去最大となる。発行済み株式を含め、上場後の時価総額は約１兆７７００億ドル（約２８０兆円）に上る見通しだ。同日付で米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出したＩＰＯ関連の書類で、公開価格を１株１３５ドルとし、新