退職後の生活では、これまで我慢してきた旅行や趣味を楽しみたいと考える人も少なくありません。長年働いてきた人にとって、退職金や貯蓄は努力の結果でもあります。しかし、まとまった資産があるように見えても、老後は医療費、住まいの修繕費、物価上昇など、予測しにくい支出が続きます。使い方を誤ると、安心のはずの貯蓄が想像以上の速さで減っていくこともあります。「長年働いたご褒美」ビジネスクラスで始まった退職後の楽