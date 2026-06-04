3日夕方、横手市杉沢の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと3日午後5時10分ごろ、横手市杉沢字吉沢の田んぼにクマ1頭がいるのを、散歩をしていた70代の女性が目撃しました。最も近い民家までは約50メートルで、付近には横手高校や児童公園、みいりの保育園などがあります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の