AIDVと「意のままの走り」は両立できるのか日産が2026年4月14日に発表した新たな長期ビジョンのなかで、大きな注目を集めた次期「スカイライン」と「AIDV」の思想。ドライバー中心を掲げてきたスカイラインとAI技術は、どのように共存していくのでしょうか。日産は次期スカイラインを、「日本市場における日産らしさを体現し、ブランドの情緒的価値と革新性を担うハートビートモデル」と位置付けています。【画像】超カッコい