ダウンフォース5倍！ 「史上最強」ジュリアの実車を展示！ステランティスのアルファロメオは2026年5月20日、イタリアのセーリングチーム「ルナ・ロッサ」とのパートナーシップから生まれた限定車、「Giulia Quadrifoglio Luna Rossa（ジュリア クアドリフォリオ ルナ・ロッサ）」の走行テスト完了を発表しました。その後、同年5月21日から24日までイタリア・サルデーニャ島のカリアリで開催されたアメリカズカップの前哨戦「プ