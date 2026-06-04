俺はイッペイ。嫁のセリナとのあいだにはひとり娘ランがいる。理由はよくわからないが、あまり俺には懐いてくれていない。やはり異性の親だから難しいのか、はたまた俺が仕事人間だからなのかはよくわからない。俺なりにかわいがってやってるつもりなんだが、年頃だから難しいのかもしれない。しかしランももうすぐ10歳。せっかくだからそのへんのファミレスで食事でもするかと考えていた。しかしそうやって計画してやってたのに、