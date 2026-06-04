家事や育児、仕事に追われる毎日のなかで、ほっとひと息つける「自分の時間」はどれくらいあるのでしょうか。まとまった時間が取れている人もいれば、ほんのわずかな時間すら確保が難しいと感じている人もいるかもしれません。そこで今回ママスタセレクトでは、「自分の『自由時間』は1日にどれくらいありますか？」というアンケートを実施しました。回答に「ない」「30分未満」「30分〜2時間未満」「2時間以上」の4つの選択肢を設