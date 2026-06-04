＜全米女子オープン事前情報◇2日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞米国男子ツアーではおなじみのリビエラCCだが、女子トーナメントが開催されるのは今回が初めてだ。海外メジャーを制した山下美夢有、古江彩佳の2人も、その独特の難しさに警戒感を示している。【写真】さあ、どうやって寄せる？ 難解すぎるリビエラのグリーン周り選手からは「グリーンはそこまで硬くない」という声も多く聞かれる。全米