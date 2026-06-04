女優の寺島しのぶ（53）が4日までに自身のスレッズを更新。プライベートで起こった思わぬ出来事を明かした。「眞秀とお茶してる時、隣の隣で“〜の寺島しのぶは最悪だったねぇ、きたいはずれだったわぁ”というあの辺りの人誰もが気づく声が聞こえて来た」と長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀とのプライベート時間に起きた出来事を明かした。「〜の部分が聞こえなかったからかなり気になる。それ以外の人は私が寺島しのぶであるこ