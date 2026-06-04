JR九州によりますと、きょう4日午前6時45分ごろ、日豊本線の重富駅(姶良市脇元)構内で進入してきた上り普通列車に倒れかかった木の枝が衝突しました。 列車は運転席の窓ガラスがひび割れし、駅に12分ほど停車して処置を行ったということです。 列車は4両編成で、およそ500人の乗客がいましたが、けが人はいませんでした。 JR九州は、台風6号や雨の影響の可能性もあるとみて、倒木の原因を調べています。 この影響で、日豊