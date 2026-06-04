【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の古川雄輝と、アーティストであり俳優としても躍進する長野凌大（原因は自分にある。）のW主演により、ドラマ『普通の恋愛』が決定。CBCテレビ・ BS朝日ほかで放送、TVer・FODにて配信される。【写真】スタダイケメンアイドル、人気俳優と密着◆古川雄輝＆げんじぶ長野凌大、W主演でBLドラマ決定本作の原作『普通の恋愛』は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラク