【モデルプレス＝2026/06/04】Snow Manの岩本照が主演を務めるミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」。EXシアター有明のオープニングラインナップとして2026年9月に上演する日本版の全キャストと公演の詳細日程が決定した。【写真】スノ岩本、妻役演じる美女と並んだキービジュアル◆岩本照主演ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」原作は、2003年にアメリカで出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。「ニ