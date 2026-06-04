「２番目に好きな色」で本当の性格が見えてくる？診断や占いで注意したい「バーナム効果」とは 複数の色の好みに本当の性格が表れる 単色では十分に語りきれない性格 色の好みからわかる性格傾向は、単色での評価でも高い相関関係が得られましたが、まだ不十分だと思います。なぜなら、複数の色を好む人が圧倒的に多いからです。また、複雑で多様な性格を表現するのに、「好きな色2色」を使った診断はさらに精度が高ま