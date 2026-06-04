症状と漢方処方 頭痛 かぜの症状のひとつとして頭痛が起きますが、それとは別に慢性的な頭痛に悩まされている人も多く、どの程度の頭痛があったら病院を受診するか判断に困るケースもあります。頭痛はストレスやイライラなど、感情が原因で起こることもあります。特に怒りの感情が強いと、気が体の上にあがって頭痛を招くので、感情のコントロールも頭痛改善に必要です。 病邪からみる風寒 による頭痛 冷えが原