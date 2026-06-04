ガソリン価格を170円程度に抑えるための補助金の支出が、4月は3100億円にのぼったことが分かりました。【映像】ガソリン補助金、4月は3100億円支出中東情勢の悪化により原油価格が高騰するなか、政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、3月19日から石油元売り各社に補助金を支給しています。経済産業省は、この補助金の総額が4月は3100億円だったと明らかにしました。3月は1800億円を支出していて、補助の原資となる