金融政策決定会合まで10日あまりとなるなか、日本銀行の植田総裁は、中東情勢の先行きにかかわらず、「利上げの是非をしっかり議論する必要がある」と述べました。【映像】日本銀行植田総裁のコメント日本銀行植田総裁「仮に不透明な状況が続くとしても、利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると考えています」植田総裁は中東情勢の先行きが不透明でも、物価の上振れリスクが高まれば利上げに踏み切る可能性を示唆