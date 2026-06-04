アメリカの宇宙開発企業「スペースX」は来週に予定されているIPO＝新規株式公開で、過去最大となる750億ドル＝日本円でおよそ12兆円を調達する計画を明らかにしました。【映像】米・スペースX IPOで過去最大の約12兆円調達計画「スペースX」は3日、投資家向けの説明会を前に異例の発表をし、5億5555万株あまりを新たに発行し公開価格は1株135ドルに設定すると明らかにしました。これによって「スペースX」は750億ドル＝およ