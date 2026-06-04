OECD＝経済協力開発機構は、中東情勢の混乱が長期化した場合、世界経済の成長率が大幅に減速するという予測を発表しました。【映像】OECDチーフエコノミストのコメントOECDチーフエコノミスト「アジア経済は特に大きな影響を受けるだろう。特に（中東情勢の）混乱が長期化するシナリオではそうだ。アジアは、湾岸地域からのエネルギー資源への依存度がより高いためだ」OECDは3日、今年の世界経済の成長率は2.8％で去年の3.4％