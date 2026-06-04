◇ナ・リーグフィリーズ3−2パドレス（2026年6月3日フィラデルフィア）フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に先発。7回に連打を浴びて失点し、連続無失点イニングガ50回2/3でストップしたものの7回4安打1失点の好投で7勝目を挙げた。6回まで相手打線を2安打に封じていたが、1−0の7回2死からフランスに二塁打を許すと、次打者・メリルに内角シンカーを左前に運ば