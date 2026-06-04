中国共産党政権が民主化を求める学生らを武力弾圧した１９８９年の天安門事件から、４日で３７年となる。昨年、武力行使の命令に従わず投獄された軍幹部の法廷映像がネット上に拡散し、注目を集めた。その元動画を関係者から入手した事件の研究者・呉仁華氏（６９）が本紙の取材に応じ、「軍内部には当時の政権の判断に不満を持つ人物が少なからずいる」との見方を示した。「世界を震撼させた事件を記録する義務と責任がある」