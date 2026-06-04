将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で開幕した。大注目の第1局は、盤外の“初手”からファンを大いに沸かせている。【映像】藤井棋聖の“初手お茶”と服部七段の“2手目水”自身初のタイトル戦登場となった服部七段。最高峰の舞台での一挙手一投足に熱い視線が注がれる中、まず