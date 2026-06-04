3日夕方、小坂町大地の町道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと3日午後4時15分ごろ、小坂町大地字上羽ノ木田の町道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた小坂町の30代の女性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。最も近い建物までは10メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の際は十分な警