3日午後、北秋田市阿仁水無の林でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと3日午後3時15分ごろ、北秋田市阿仁水無字新町の林にクマ1頭がいるのを、走行中のパトカーから警察官が目撃しました。クマの体長は約80センチです。阿仁学園まで約70メートルの場所で、付近には阿仁河川公園もあります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されて