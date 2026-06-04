クオンタムソリューションズは朝安後切り返し、７日ぶりに急反発している。きょう午前９時ごろ、保有する暗号資産イーサリアム（ＥＴＨ）を一部売却し、ＡＩインフラストラクチャ事業の推進に必要な資金を確保すると発表しており、株価の支援材料となっている。最大１８７５ＥＴＨを６月４日から１０月３０日にかけて売却する。得られた資金はデータセンター契約に関する保証金及び初期費用やＧＰＵサ&#