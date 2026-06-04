内田洋行は冴えない値動き。３日取引終了後、第３四半期累計（２５年７月２１日～２６年４月２０日）の連結決算を発表。売上高は３１４３億７３００万円（前年同期比３４．２％増）、純利益は１２１億７８００万円（同４５．１％増）だった。ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末の更新需要が寄与した。 決算とあわせて２６年７月期通期の業績予想を見直し、売上高を４１８０億円から４２１０億円（前期比２