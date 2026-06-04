古川雄輝と原因は自分にある。の長野凌大がW主演を務めるドラマ『普通の恋愛』が、7月2日よりCBCテレビで放送されることが決定した。 参考：古川雄輝は“異世界”で輝く俳優だ！『L－エル－』広瀬アリスに負けない熱演を考察 本作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る直正也による同名マンガを原作に、現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いたラブストーリー。 実