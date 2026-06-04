ＩＮＰＥＸは３日ぶり反落。３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比２．２６ドル高の１バレル＝９６．０２ドルと上昇した。中東での攻撃の応酬が伝わり、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉進展の期待が後退するなか、原油価格は強含む状態となっている。ただ、ＷＴＩ価格は日本時間の午前９時時点では９５ドル前後へやや軟化している。ＩＮＰＥＸの株価は前日