オープンワークが５月１４日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の単独決算は、営業利益が前年同期比５５．４％増の５億４００万円で着地。通期計画の１４億５０００万円に対する進捗率は３４％超に達している。 採用サービス「ＯｐｅｎＷｏｒｋリクルーティング」の営業収益が同４３．５％増の９億９５００万円と大きく伸びたことが全体業績をけん引。Ｗｅｂ履歴書登録者数は同