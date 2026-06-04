フェローテックが切り返し急。同社は４日の寄り前に、３日午後４時から開催したアナリスト・機関投資家向け決算説明会の質疑応答の内容を開示した。２６年１２月期の業績見通しに関して、「営業サイドの期待感を持った数字、目指す数字」としたうえで、「売り上げ４０００億円は追及したい。営業利益も５００億円くらい行けるんじゃないか」とのコメントがあったと公表している。５月１５日に公表した業績見通しでは売上高