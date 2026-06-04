午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５０、値下がり銘柄数は１１６２、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に空運、機械、倉庫・運輸、海運など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS