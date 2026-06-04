6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の特別映像とキャラクターポスターが公開された。 参考：『スーパーガール』は『スーパーマン』とは違うテイストの作品に？ティザー予告から考察 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバ