“関西私鉄の雄”である阪急電鉄。その圧倒的なブランド力とマニアックな魅力を深掘りした書籍『阪急電鉄とファン大研究読本 いつの時代も阪急マルーンとともに』（カンゼン、定価1,980円）が2026年5月18日に発売されました。 “女子鉄アナウンサー” である久野知美らが阪急電鉄の全面協力の元、阪急電鉄の鉄道車両に100年以上採用され続けている伝統的栗色「阪急マルーン」の秘密、京都線・桂車庫をはじめとする舞台裏など、阪急