ビタミンD欠乏症への対策は、食事の見直しや適度な日光浴など、日常生活の中から取り組めることがあります。サプリメントの上手な使い方や、医療機関への受診を検討するタイミングについても紹介します。焦らず、できることから着実に始めてみましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学