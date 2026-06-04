株式会社CIOは、創業10周年を記念した体験型ポップアップイベント「CIO POPUP STORE TOKYO 10th Anniversary」を7月2日（木）から開催する。 2017年に大阪で創業したCIOは、主力製品としてモバイルバッテリー、USB充電器、充電ケーブルなどを展開している。USB Type-C給電に対応したカメラやLEDライト、モニターなどの撮影機材が一般的になったいま、そうした製品の活用機会も増えている。 同イベントで