開催：2026.6.4 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 3 - 2 [パドレス] MLBの試合が4日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとパドレスが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 5回裏、8番 アドリア・ガルシア 2球目を打ってセンター