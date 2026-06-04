【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46 四期生による単独公演『櫻坂46 四期生LIVE』が6月2・3日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。 ■「櫻坂46の一員としてふさわしく咲き続けていきたいと思います」（浅井恋乃未） 2025年4月にグループ加入が発表され、同年6月20日に東京・有明アリーナで行われた『櫻坂46 四期生 First Showcase』でステージデビューを飾った四期生だが、期別