4日10時現在の日経平均株価は前日比1167.32円（-1.71％）安の6万7234.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は350、値下がりは1162、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は633.16円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が98.22円、フジクラ が60.14円、キオクシア が59.37円、アドテスト が54.31円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレ