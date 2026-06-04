中国人民銀行は6月3日、エジプト中央銀行と二国間通貨スワップ協定を更新したと発表しました。スワップ額の上限はこれまでの180億元（約4230億円）/807億エジプト・ポンドから、300億元（約7050億円）/2030億エジプト・ポンドに拡大されました。協定の有効期間は3年で、双方の同意があれば延長が可能です。中国とエジプトが改めて二国間通貨スワップ協定を更新し、規模を拡大することは、両国が金融や通貨分野での協力をいっそう深