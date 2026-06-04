6月4日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は1日中雨となりそうです。すでに県南部（水俣・人吉・天草など）では雨が強く降っていますが、午後の方が県内各地で激しく降るおそれがあります。特に昼過ぎから夜のはじめ頃にかけては、激しい雨や雷に注意が必要です。前線上の低気圧が今夜九州を通過するため、帰宅の時間帯に雨脚が強まる所もあります。 明