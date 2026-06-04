俳優の古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大が7月にスタートする連続ドラマ「普通の恋愛」（TVerなどで配信）にダブル主演する。直正也氏の同名漫画が原作。2人の男性が、現実的な課題に悩んで不器用ながらも互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーだ。古川が演じるのは過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者。長野が演じるのはこれまで恋を知らずに生きてきた中、交際をきっかけに気持ちの変化と