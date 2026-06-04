フリーアナウンサーの大島由香里（42）が3日、自身のインスタグラムを更新。「我が家の家宝」と公開した。「明日朝のTBSラジオ『BRAND-NEW MORNING』は少年隊の推し活 リクエストスペシャルーーー！！」と告知。「時間の許す限り少年隊の曲をかけさせていただきます」と呼びかけた。「というわけで……我が家の家宝である少年隊のアルバムと共に私の肩からアースジェットはみ出てるけどね！」とつづり、サイン入りの35周年