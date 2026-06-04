○このキャッシュレス情報記事のまとめ・au PAYが韓国でも利用できるようになった・国内QRコード決済サービスの海外展開はPayPayに続く2つめ・国外でもau PAYを利用することでPontaポイントが貯ま国内利用が中心だったQRコード決済の海外展開において、PayPayに次ぐ2つ目の事例が登場しました。KDDIの「au PAY」が、PayPayと同様に韓国からサービスを開始。今後、さらなるエリア拡大を目指しています。au PAYの韓国対応の詳細に関