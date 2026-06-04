人気バンドのカルチャー・クラブのボーイ・ジョージが、代表曲「カーマは気まぐれ」のAIバージョンをリリースする。同曲がチャート1位を獲得してから40年以上を経ての新たな試みとなる。 【写真】独特の世界観ボーイ・ジョージしかできない ロンドンで開催された「ブリティッシュLGBTアワード」で、ジョージは「僕たちは『カーマは気まぐれ』をA